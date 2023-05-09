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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أمريكي يفضح خطة زيلينسكي لجر واشنطن لـ حرب ضد روسيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يعتزم جر الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مع روسيا.

 

وقال ماكجريجور: "لقد فقد الأوكرانيون أكثر من 300000 جندي قتلوا، خسائرهم لا يمكن تعويضها، لذلك في الوقت الحالي لدينا نظام يائس في كييف سيفعل أي شيء لإشراك الولايات المتحدة في الحرب مع روسيا”.

 

وفي أوائل أبريل، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن كييف كانت تحاول التقليل من شأن خسائرها، لكنها في الواقع كانت أكثر بكثير من الأرقام المعلنة رسميًا.

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وأوضح ريتر، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أبلغ الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، في فبراير، عن مقتل 250 ألف جندي أوكراني.

البنتاجون الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا الولايات المتحدة كييف

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