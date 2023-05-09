وزير الخارجية الأمريكي: أوكرانيا تلقت الأسلحة اللازمة لإنجاح الهجوم المضاد

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تلقت الأسلحة اللازمة لإنجاح الهجوم المضاد الذي أعلنت عنه السلطات في كييف.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إنه منذ الشتاء، قدم الحلف وشركاؤه مساعدة عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قال ستولتنبرج: "منذ الشتاء كانت هناك شحنات غير مسبوقة من الأسلحة والذخيرة الجديدة وقطع الغيار والتدريب".

إلى ذلك، أكد ستولتنبرج، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” سيبقى اتحادًا لدول أوروبا وأمريكا الشمالية ولن يقبل دولًا آسيوية في صفوفه.