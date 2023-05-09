عالم لا يرحم.. مفاجأة صادمة لـ زيلينسكي بشأن وضع أوكرانيا بعد الحرب

قال موقع “19FortyFive“ الأمريكي، إن روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، لن يقبلا أوكرانيا تحت المظلة النووية بعد تشكيل بنية أمنية جديدة في أوروبا.

عالم بارد لا يرحم

وقال الموقع: "مستقبل أوروبا قاتم. تقسيم القارة إلى معسكرين مسلحين، روسيا وبيلاروس من جهة، وحلف شمال الأطلسي من جهة أخرى. هذه وصفة لعالم بارد لا يرحم. ولكن حتى هذه النسخة الخاملة من نظام الأمن، يبدو أنها تستثني أوكرانيا ".

وأوضح “19FortyFive“، أنه على الرغم من التضحيات التي قدمتها كييف لدخول الكتلة العسكرية للدول الغربية، إلا أنها لن تتمكن من الوصول إلى المظلة النووية التي تمكن باقي جيرانها من الوصول إليها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع “19FortyFive“ الأمريكي، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن يتخلى عن فكرة الاستيلاء على زابوريجيا وشبه جزيرة القرم ودونباس إذا تم التوصل إلى هدنة بين موسكو وكييف وانتهت العملية العسكرية الروسية.

وأوضح أن الاتفاق الذي سيعزز الوضع الراهن لن يبطئ مزاج زيلينسكي الانتقامي.

وأكد أنه "حتى إذا قبلوا تقسيم أوكرانيا كإجراء قصير المدى لوقف إراقة الدماء، فمن المرجح أن يواجه قادة كييف ضغوطًا داخلية لإعادة الأراضي المفقودة إذا ظهرت مثل هذه الفرصة في المستقبل".