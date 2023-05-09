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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كل شيء دمر.. زيلينسكي يكشف عن فشل روسي كبير في باخموت

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا فشلت في الاستيلاء على مدينة باخموت قبل الموعد النهائي في 9 مايو، وهو اليوم الذي احتفلت فيه روسيا بانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

 

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن ”الروس لم يتمكنوا من الاستيلاء على باخموت.. هذه كانت آخر عملية عسكرية مهمة أرادوا استكمالها بحلول التاسع من مايو”.

وأضاف: “لسوء الحظ، لم تعد المدينة موجودة.. كل شيء دمر تماما”.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، ييفجيني بريجوزين، أن وحدة عسكرية روسية قد تركت واحد من القواعد العسكرية بالقرب من باخموت في شرق أوكرانيا، مركز القتال الحالي بين الجانبين.

 

كما حذر من أن قادة الجيش الروسي يحاولون "تضليل" بوتين.

 

هدد بريجوزين بأن مجموعته المرتزقة ستترك منطقة الصراع ما لم يوفر الجيش الروسي مزيدًا من الذخيرة. واتهم وزارة الدفاع الروسي بالتخطيط بدلا من القتال، مشيرا إلى أن الجنود الروس كانوا يفرون من الجيش.

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