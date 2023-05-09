تغطية الاحتياجات العاجلة.. البنتاجون يعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة لـ أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أعلنت عن 1.2 مليار دولار من المساعدات العسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا.

وقال البنتاجون في بيان : "تعلن وزارة الدفاع اليوم عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة لدعم أوكرانيا، بما في ذلك القدرة على تعزيز الدفاع الجوي وتلبية الحاجة إلى الذخيرة”.

تغطية الاحتياجات العاجلة

ويصل المبلغ الإجمالي للمساعدات المخصصة لتغطية الاحتياجات العاجلة ودعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل إلى 1.2 مليار دولار.

تشمل الحزمة، أنظمة وذخائر دفاع جوي إضافية، ومعدات لدمج نظام الدفاع الجوي الأوكراني بأسلحة غربية، وذخيرة لمواجهة المركبات غير المأهولة، وقذائف، وخدمات من شركات الأقمار الصناعية التجارية التي تقدم صورًا للأرض من الفضاء، وكذلك تدريب الجيش الأوكراني وصيانة المعدات.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "ستواصل الولايات المتحدة التعامل مع الحلفاء والشركاء لتزويد أوكرانيا بالقدرة على مواجهة التهديد الحالي هناك وعلى المدى الطويل".