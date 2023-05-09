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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"يريد كل شيء".. الكشف عن خطة زيلينسكي بعد انتهاء الحرب

فولديمير زيلينسكي
فولديمير زيلينسكي

أفاد موقع “19FortyFive“ الأمريكي، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن يتخلى عن فكرة الاستيلاء على زابوريجيا وشبه جزيرة القرم ودونباس إذا تم التوصل إلى هدنة بين موسكو وكييف وانتهت العملية العسكرية الروسية.

وأوضح أن الاتفاق الذي سيعزز الوضع الراهن لن يبطئ مزاج زيلينسكي الانتقامي.

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وأكد أنه "حتى إذا قبلوا تقسيم أوكرانيا كإجراء قصير المدى لوقف إراقة الدماء، فمن المرجح أن يواجه قادة كييف ضغوطًا داخلية لإعادة الأراضي المفقودة إذا ظهرت مثل هذه الفرصة في المستقبل".

وأشار إلي أنه في الوضع الحالي، إذا حل السلام بين البلدين، فسيظل لدى القيادة الأوكرانية حوافز كافية لاستئناف الأعمال العدائية وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لجولة جديدة من المفاوضات.

موسكو زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني زابوريجيا شبه جزيرة القرم

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