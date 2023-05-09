"يريد كل شيء".. الكشف عن خطة زيلينسكي بعد انتهاء الحرب

أفاد موقع “19FortyFive“ الأمريكي، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن يتخلى عن فكرة الاستيلاء على زابوريجيا وشبه جزيرة القرم ودونباس إذا تم التوصل إلى هدنة بين موسكو وكييف وانتهت العملية العسكرية الروسية.

وأوضح أن الاتفاق الذي سيعزز الوضع الراهن لن يبطئ مزاج زيلينسكي الانتقامي.

وأكد أنه "حتى إذا قبلوا تقسيم أوكرانيا كإجراء قصير المدى لوقف إراقة الدماء، فمن المرجح أن يواجه قادة كييف ضغوطًا داخلية لإعادة الأراضي المفقودة إذا ظهرت مثل هذه الفرصة في المستقبل".

وأشار إلي أنه في الوضع الحالي، إذا حل السلام بين البلدين، فسيظل لدى القيادة الأوكرانية حوافز كافية لاستئناف الأعمال العدائية وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لجولة جديدة من المفاوضات.