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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار إيجابي.. إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان لاتخاذ قرار إيجابي بفتح مفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في كييف: "لقد حان الوقت منذ فترة طويلة لإزالة حالة عدم اليقين السياسي المصطنعة في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي”.

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وأضاف: “لقد حان الوقت لاتخاذ قرار إيجابي بفتح مفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

وأعرب عن أمله في أن تتلقى أوكرانيا في يونيو تقييماً إيجابياً وسيطاً من المفوضية الأوروبية بشأن التقدم المحرز على طريق التكامل الأوروبي.

زيلينسكي أوكرانيا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية كييف

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