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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نفتخر بالحرب في أوكرانيا.. كلمة الرئيس بوتين في عرض يوم النصر

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بدأ عرض عسكري بمناسبة "يوم النصر" في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الثلاثاء، كلمته في بداية العرض، وقال إن هناك حرباً حقيقية تشن ضد روسيا اليوم، مؤكداً أن روسيا ستدافع عن نفسها ضد الإرهاب.

كما قال بوتين أن العالم يشهد نقطة تحول، وأن روسيا تريد أن ترى مستقبلا يسوده السلام.

وتابع بوتين بأن النخب الغربية تظهر حالة من العداء والكره لروسيا.

كما أوضح بوتين الشعب الأوكراني أصبح رهينة لانقلاب الدولة وطموحات الغرب، مضيفاً أن روسيا تواجه حربا شاملة وأن موسكو تفتخر بحربها في أوكرانيا.

يذكر أن انفجرت صواريخ الرحلات البحرية الروسية  فوق سماء كييف صباح يوم الثلاثاء ، وتجمعت الدبابات والجنود في ميدان أحمر في عرض عسكري ، حيث كانت موسكو ذكرت الذكرى السنوية للنازيين مع هجوم جديد على أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقالت أوكرانيا إن دفاعاتها الجوية قامت بأحباط 23 من 25 صاروخًا ، تم إطلاقها بشكل رئيسي على العاصمة كييف ، ولم يتم الإبلاغ عن ضحايا، وكانت هذه الليلة الثانية على التوالي من الإضرابات الجوية الروسية الكبرى والخامسة حتى الآن هذا الشهر.

البحرية الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير الذكرى السنوية الساحة الحمراء بموسكو

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