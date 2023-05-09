بوتين في يوم النصر: الغرب هو من أشعل حرب أوكرانيا

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابًا هجوميًا في موكب يوم النصر في موسكو ، متهمًا الغرب بشن "حرب حقيقية" ضد روسيا، مستعرضا القوة العسكرية الروسية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

واصطف الآلاف في شوارع الميدان الأحمر في موسكو اليوم الثلاثاء كجزء من العرض الروسي السنوي ، بمناسبة دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

في 8 مايو 1945 (9 مايو بتوقيت موسكو) وقعت ألمانيا على الاستسلام في برلين ، منهية القتال في أوروبا.

عانى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من أكبر عدد من الضحايا في أي دولة - قتل حوالي 27 مليون جندي ومدني.

يعد اليوم، الأكثر أهمية في تقويم بوتين ، حيث استخدمه منذ فترة طويلة لحشد الدعم العام ، وإظهار البراعة العسكرية للبلاد والهجوم ضد الظلم التاريخي الذي يعتقد أن الدول الغربية تتربص به على روسيا.



وقضى بوتين معظم خطابه اليوم الثلاثاء مستهدفًا الغرب وحلفاء أوكرانيا.

قال بوتين "لقد اندلعت حرب حقيقية ضد وطننا الأم" ، ذاهبًا إلى أن الغرب هو من أثار الحرب في أوكرانيا، ذاكرًا "لقد صدنا الإرهاب الدولي و سندافع عن سكان دونباس ونؤمنهم".

وذكر "أصبحت الأمة الأوكرانية رهينة انقلاب أدى إلى نظام إجرامي بقيادة أسيادها الغربيين. لقد أصبحوا اداة ".