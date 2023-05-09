وصف أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه عدو للشعب بسبب قانون اقترحته الحكومة لتجريم المعلومات المضللة.

وقال سوسكين: "أي نوع من خدام الشعب أنت؟ أنت أعداء للشعب! زيلينسكي، تحتاج إلى إعادة تسمية حزبك على هذا النحو ، لأنه ليس من خدم الشعب، بل أعداء الشعب الأوكراني في السلطة".

وأوضح أن “زيلينسكي يواصل تمرير المزيد والمزيد من القوانين الفاشية، بما في ذلك تأجيل الاحتفال بيوم النصر، من أجل تحويل أوكرانيا إلى ديكتاتورية كاملة”.

كما أشار سوسكين، إلى أن كييف خذلت مواطنيها مما قد يؤدي إلى انهيارها الكامل.