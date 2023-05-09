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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعلان صادم من الأمم المتحدة بشأن حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لا يرى أي إمكانية الآن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في الحرب في أوكرانيا حيث أن كلا الجانبين مقتنعين بأنه يمكن أن يفوز.

وقال جوتيريش، قي مقابلة نشرتها صحيفة إل بايس الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تركز بدلاً من ذلك على محادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا لحل المشكلات الأساسية مثل تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود التي من المقرر أن تنتهي في 18 مايو.

وأضاف: "لسوء الحظ، أعتقد أنه في هذه المرحلة، لا يمكن تفاوض السلام"، مشيرا إلى أن "كلا الجانبين مقتنعين بأنه يمكنهم الفوز".

وأضاف أنه "في الوقت الحالي، لا أرى أي إمكانية لتحقيق وقف إطلاق النار الشامل، والتفاوض على السلام على الفور؛ فلا نتحدث عن المستقبل".

وشنت القوات الروسية هجوما جديدا على أوكرانيا اليوم الثلاثاء، حيث تحتفل روسيا بذكرى هزيمة ألمانيا النازية في عام 1945 ، بينما تمكنت الدفاعات الجوية في أوكرانيا من تدمير 23 من أصل 25 صاروخا، بشكل رئيسي في العاصمة كييف.

وجاء الهجوم - الخامس في مايو - بعد يوم واحد من إطلاق روسيا أكبر سربها للطائرات بدون طيار لعدة أشهر، وضرب كييف ومدينة أوديسا في البحر الأسود وقصف مدن أخرى مع تسهيل أوكرانيا لضبطة هجومية كبيرة.

وعندما سئل عن جهود الوساطة التي بذلتها الصين أو الزعيم البرازيلي لولا، أكد جوتيريش أن تحقيق السلام في الصراع لا يمكن أن يحدث في الوقت الحالي، على الرغم من أنه كان يأمل أن يكون "في المستقبل".

وأثنى أيضا على موقف بكين بشأن التصعيد النووي كونه "غير مقبول" ، ووصفه بأنه "مهم للغاية لتجنب الإغراء الذي سيكون عبثا لا يطاق". وارتفع التوتر النووي منذ بدء حرب روسيا، حيث حذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا  وتكرارا من أن موسكو مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية ، إذا لزم الأمر ، للدفاع عن "سلامتها الإقليمية".

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