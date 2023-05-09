صفعة على وجه الأسلاف.. أوكرانيا توبخ سفيرها في ألمانيا بسبب يوم النصر

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندري ميلنيك، إن السفير الأوكراني في ألمانيا، أوليكسي ميكيف، أهان ذكرى أسلافه برفضه وضع الزهور في النصب التذكارية السوفيتية في برلين.

وأضاف ميلنيك، "لقد كان من الخطأ الذي لا يُغتفر التخلي عن مراسم وضع إكليل الزهور في النصب التذكاري في 8 مايو، وهو أمر تقليدي منذ عام 2015”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، كانت صفعة على وجه أسلافنا هي أن ميكيف رفض طلبًا طويل الأمد إلى البوندستاج بعمل نصب تذكاري لملايين الضحايا الأوكرانيين للإرهاب النازي في برلين ".

وبحسب قوله، فقد عمل في برلين لمدة سبع سنوات "بعرق ودم"، والآن "يُداس إرثه بالأقدام".