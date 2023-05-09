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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة بريطانية: أوكرانيا ربما تكون وراء هجمات الكرملين

الكرملين
الكرملين

كشفت صحيفة مترو البريطانية، عن قيام شركة عسكرية أوكرانية بتدريب الكوماندوز لمهام عميقة خلف خطوط المواجهة الروسية، ما يقول بأن أوكرانيا ربما تكون وراء هجمات الكرملين.

قالت الصحيفة إن الشركة عملت على تأهيل أكثر من 1000 جندي تم تأهيلهم من قبل مجموعة أوميجا الاستشارية (OCG)، وهذا ما يلقي بالشكوك حولها مع استمرار الحوادث "الغامضة" على الأرض التي يسيطر عليها الكرملين.

تقدم شركة الاستشارات الأمنية والدفاعية متخصصين للقوات المسلحة لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشاركتها في مهام غامضة تقول إنها لا تستطيع الكشف عنها حتى الآن.

تحدث الرئيس التنفيذي للشركة أندريه كيبكالو إلى الصحيفة، وقال "بعد الانتهاء من الدورات التدريبية ، يعود المتدربون إلى وحداتهم المخصصة لمواصلة الخدمة".
وذكر أن بعضهم يتجه مباشرة إلى باخموت ، بؤرة الاشتباكات العنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية.

أضاف "يشارك بعضهم بمهارات غير عادية في عمليات سرية خلف خطوط العدو".  

وقال كيبكالو ، الذي يقع مقره الرئيسي في شمال أوكرانيا على الحدود مع بيلاروسيا ، إنه انخرط في حرب تقليدية ثم حرب عصابات منذ اليوم الأول.

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