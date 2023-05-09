الناتو: تزويد أوكرانيا بشحنات غير مسبوقة من الأسلحة والذخيرة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إنه منذ الشتاء، قدم الحلف وشركاؤه مساعدة عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قال ستولتنبرج: "منذ الشتاء كانت هناك شحنات غير مسبوقة من الأسلحة والذخيرة الجديدة وقطع الغيار والتدريب".

إلي ذلك، أكد ستولتنبرج، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” سيبقى اتحادًا لدول أوروبا وأمريكا الشمالية ولن يقبل دولًا آسيوية في صفوفه.

وقال: "الناتو سيبقى تحالفًا لأمريكا الشمالية وأوروبا، ولن يصبح تحالفًا عالميًا مع أعضاء من آسيا، وضماناتنا الأمنية الجماعية تمتد إلى أراضي الناتو".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إن طوكيو تدعم انضمام فنلندا إلى الناتو وستواصل تعزيز التعاون مع الحلف .