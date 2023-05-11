المضاربات تلعب بـ أسعار اللحوم في الأسواق .. والحكومة ترد بقوة

يتساءل الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن أسعار اللحوم خاصة بعدما ارتفعت مؤخرا، فضلاً عن اختلافها بين منطقة وأخرى.

ارتفاع أسعار اللحوم

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أسباب ارتفاع أسعار السلع نتيجة وجود مضاربات، مؤكدًا أن تحريك أسعار السلع على بطاقات التموين؛ هدفها تنفيذ عملية تصحيح سعري.

وقال عشماوي، خلال تصريحات إعلامية، إن هناك 92 عنصرًا يتحكمون في سعر السلع بالأسواق؛ لافتًا إلى أن السوق لا "يعمل بطبيعته في ظل المضاربات والأزمات"، مضيفا أنه من غير المقبول أن تكون زيادة أسعار السلع بسبب السوق الموازي الذي تعمل به مافيا، مشيرًا إلى أن البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية، ويجب عدم الانسياق وراء الشائعات، والأخبار الكاذبة.

وأشار إبراهيم عشماوي، إلى أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعات في الأسعار بسبب الأعلاف؛ ويتم بيعها بأسعار متفاوتة عند الجزارين (من 280 جنيهًا إلى 290 جنيهًا)، كما يتم بيعها بحوالي 400 جنيه للكيلو في السوبر ماركت، وقطعة معينة من الفلتو وصلت إلى 500 جنيه.

وأكد عشماوي، أن المستهلك هو الذي يدفع التاجر لرفع أسعار السلعة، موضحًا أن دور الدولة التدخل من أجل الحفاظ على الشريحة الأكبر من المواطنين، وقريبًا يتم تداول سلع في البورصة سيكون لها أثر في انخفاض الأسعار.

وشدد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، على أن المجازر يوجد بها 5 آلاف رأس ماشية سودانية، حاليًا، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على التنوع في استيراد اللحوم من السوق الأفريقية؛ من أجل ضبط أسعار السلع.

الأزمة في السودان

كان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قد أعلن إن الوزارة تمتلك 5 آلاف رأس ماشية سودانية حية حاليا، ومع الظروف الحالية والحرب في الخرطوم يتم بحث الصعوبات التي قد تواجه عمليات التوريد من السودان.

وأضاف المصيلحي، أنه جار دراسة استيراد اللحوم من تشاد والصومال لتنويع مصادر استيراد اللحوم، ولتعويض أي نقص توريد المنتج من أي مصدر أخر، إلا أن السودان ستظل المصدر الأول لتوريد اللحوم بالنسبة لمصر.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قد وقع اتفاقا مع شركة اتجاهات السودانية لتوفير اللحوم الطازجة لمدة عامين بدءا من أول يناير 2022 وحتي يناير 2024.

وأكدت وزارة التموين أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل على تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم الحية والمجمدة سواء مع السودان أو اي منشأ اخر معتمد ويطبق المواصفات البيطرية والشرعية، لافتًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم يكفي 24 شهرا.

وتقوم وزارة التموين بإتباع أعلى مستويات الإجراءات البيطرية، حيث يتم الكشف على الذبيحة قبل الذبح، ويتم الكشف البيطري عليها من خلال لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

السودان تعد موردا رئيسيا للمواشي واللحوم الحية وهي إحدى السلع الاستراتيجية لمصر، حيث تمد السودان مصر بنحو 10% من احتياجاتها من هذه السلع.

ترك الجزارين المهنة

وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في 7 مايو 2023 إن من العوامل الرئيسية في ارتفاع أسعار اللحوم، نقص المعروض من اللحوم، لأننا لسنا دولة منتجة للثروة الحيوانية، بل مستهلكين، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي مع ارتفاع أسعاره ارتفعت جميع مدخلات تربية الحيوانات، على رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف، التي نستوردها من الخارج.

وأضاف نائب رئيس شعبة القصابين، إن القطاع واجه العديد من المشكلات مع نقص المعروض من اللحوم، منها عزوف بعض الجزارين عن فتح محالهم بسبب تكبدهم لخسائر كثيرة خلال شهر رمضان الكريم، فحصلوا على إجازة الجزارين المعتادة في عيد الفطر، وبعد انتهاء الإجازة رفضوا العمل وفتح محالهم، وكانت الخسائر التي تكبدوها بسبب أن أسعار اللحوم في المناطق الشعبية رغم ارتفاع سعرها إلا أنها لم تكن مجزية أو مربحة، ولأن اللحوم من السلع القابلة للتلف سريعًأ، ومع قلة حركة البيع، اضطر الجزارون إلى بيع اللحوم بأسعار دون هامش ربح.

وتابع: إن مع الأوضاع الاقتصادية لأسرة المصرية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية كافة، اضطرت بعض الأسر لشراء كميات أقل من المعتاد أن تشريه، وشهدنا زبائن المناطق الشعبية وهم يذهبون لمحل الجزارة لشراء قطعة لحم لا تصل للنصف كيلو، وهذا يعد إهدار للحمة بالنسبة للجزار، لأن البيع بأقل من كيلو يعني عدم وجود هامش ربح، وأن الذبيحة لن تجد من يشتريها سريعًا.

وأشار هيثم عبد الباسط إلى أن الشعبة رصدت خروج بعض الجزارين من المهنة، مع صعوبة الوضع، حيث عرضوا أدواتهم للبيع، وحولوا أنشطة محالهم وعملهم إلى أخرى، وهذا مؤشر خطير، فالجزار صاحب مهنة أصيلة في المجتمع، ويخدم فئات الشعب كافة، ولديه عمالة ومع تغير النشاط، فهذا يعني تسريح العمالة، أي زيادة معدلات البطالة، وعليه نطالب الدولة بسرعة التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حفاظًا على هذه المهنة وأهلها، إضافة إلى توفير اللحوم للمواطنين بأسعار تلائم الظروف المعيشية.

من جانبه قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين على ارتفاع أسعار اللحوم، بعد أن وصل ثمن الكيلو في بعض المناطق إلى 400 جنيه؛ " نحن فى أزمة عالمية، ولم يتخيل أحد وصول سعر كيلو اللحوم إلى 400 جنيه، فقد خرجنا من أزمة كورونا، لندخل أزمة جديدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ثم أحداث السودان والأزمات الثلاث لها تأثير سلبي على اللحوم والأعلاف".

وأضاف خلال تصريحات إعلامية "كثير من الجزارين أغلقوا محلاتهم، بسبب قلة الطلب على شراء اللحوم وارتفاع الأسعار، ولذلك يجب أن نتجه إلى البدائل وهى الأسماك، فالأزمة الحالية لا أحد يعرف موعد انتهائها، وعلى الدولة التدخل لحل الأزمة".

أسعار اللحوم اليوم

حافظت على أسعارها فى الأسواق، حيث إنه الأمس تراوح سعر الكيلو البلدى ما بين 230 و300 جنيه حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، حيث يجرى طرح الكيلو فى منافذ أمان بسعر 225 جنيها للكيلو.

أعلنت شعبة القصابين، عن الأسعار التي تم تحديدها لبيع اللحوم، حيث جاء سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 240 و 280 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 240- 280 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و 280 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 240 و280 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 190 و230 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 130 و190جنيها، والكبدة المستوردة بين 110 جنيهات إلى 130 جنيها.

كشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، عن سعر كيلو اللحوم، الذي يتراوح ما بين 330 إلى 360 جنيها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذه الأسعار رغم ارتفاعها غير مجزية للجزارين.