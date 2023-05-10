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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسالة طمأنة من التموين بشأن توافر اللحوم قبل عيد الأضحى

اللحوم
اللحوم

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر بها نحو 5 آلاف رأس من الماشية السودانية فى المحاجر، وأن احتياطي اللحوم والدواجن يغطى احتياجات المواطنين من 7 إلى 10 شهور.

وكان وزير التموين قد وقع اتفاق مع شركة اتجاهات السودانية لتوفير اللحوم الطازجة لمدة عامين بدءا من أول يناير 2022 وحتي يناير 2024.

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أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية 

سجل كيلو اللحوم المجمدة 120 جنيهًا وكليو اللحوم السودانية الطازجة 165 جنيهًا وكيلو الكبدة الطازجة 195 جنيهًا وكيلو البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

فيما سجل كيلو اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا وكيلو اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا وكيلو اللحوم المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا وكيلو اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكبدة المجمدة 87 جنيهًا وكيلو اللحوم القطع المجمدة 155 جنيهًا وكيلو اللحوم المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو وكيلو السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.  

اللحوم 

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم 

فيما نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادات.

على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وسدادها لأصحاب المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار من خلال هيئة السلع التموينية، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات.

ويُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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