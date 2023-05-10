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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

صدى البلد

لا تزال أسعار اللحوم تشكل لغزا لدى شريحة كبيرة من المواطنين، الذين يشعرون بالمبالغة في أسعارها لدى بعض الجزارين، وتحديدا عقب ارتفاع قيمة السولار، إلا أن أسعار اللحوم حافظت على أسعارها فى الأسواق، اليوم، وتراوح سعر الكيلو البلدى ما بين 230 و300 جنيه حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، حيث يجرى طرح الكيلو فى منافذ أمان بسعر 225 جنيها للكيلو.

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اسعار اللحوم اليوم

أعلنت شعبة القصابين، عن الأسعار التي تم تحديدها لبيع اللحوم، حيث جاء سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 240 و 280 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 240- 280 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و 280 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 240 و280 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 190 و230 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 130 و190جنيها، والكبدة المستوردة بين 110 جنيهات إلى 130 جنيها.

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اقتراح إغلاق محلات الجزارة شهرًا

كشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، عن سعر كيلو اللحوم، الذي يتراوح ما بين 330 إلى 360 جنيها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذه الأسعار رغم ارتفاعها غير مجزية للجزارين.

وقال «عبدالباسط»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباحك مصري» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن هناك محلات جزارة لم تفتح هذا الأسبوع، نظرًا للارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرًا إلى أن الجزارين يعانون معاناة كبيرة، حيث تواصل معه قطاعا كبيرا من أصحاب محلات الجزارة، واقترحوا إغلاق المحلات لمدة شهر أو شهرين لحين ضبط السوق.

وأضاف، أنه طالب وزارة التموين في اجتماع سابق، بتحديد هامش ربحي بسيط للمستوردين، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، خاصة أن الحرب الروسية – الأوكرانية، أثرت على سوق اللحوم في مصر بشكل كبير، موضحًا أن «الحالة صعبة على الجزار والمواطن».

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بدائل اللحوم

أوضح محمد وهبة رئيس شعبة القصابين، باتحاد الغرف التجارية، أن المواطن أمامه اللحم "المستورد والمجمد"، والدجاج سواء المحلي، أو المجمد، وبالتالي سيجد بدائل عن اللحوم البلدية، مؤكدا أن شعبة القصابين تسعى لخفض أسعار اللحوم دون أن تكون عبئًا على الجزارين لأنها لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج.

ونجحت الحكومة فى نشر سيارات متنقلة، تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية، مما يوفر مزيدا من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

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