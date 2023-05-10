الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

أرسلت وزارة المالية، البيان المالي للموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024 إلى مجلس النواب من أجل العرض عليه، وتضمن البيان المالي أبرز الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة ومنها زيادة مخصصات دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد، بما يعكس تحمل الدولة لجميع الزيادات التي طرأت على أسعار القمح المحلي والمستورد وباقي التكاليف الأخرى، بما يضمن استمرار تقديم رغيف الخبز بسعر 5 قروش بالرغم من ارتفاع تكلفته لما يقرب من جنيه.

هل يرتفع سعر رغيف العيش؟

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية في القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها "السولار"، ليتم زيادة تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود السولار في عملية التصنيع والإنتاج لتصبح على النحو التالي:

تكلفة خبز طري 19.44 قرش

تكلفة رغيف ملدن 21.10 قرش

تكلفة خبز مجر 18.82 قرش

الحكومة تتحمل تكلفة تصنيع رغيف الخبز

تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية، بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، التي تعمل بوقود السولار بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الجزء المخصوم من تكلفة التصنيع لتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص عن كل رغيف، طبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدي مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز بكل مخبز بلدى.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

لا تغيير في سعر رغيف العيش

قال خالد صبري سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، برفع أسعار لتر السولار بـ1 جنيه، لن يؤثر على أسعار الخبز المدعم والسياحي في مصر.

وأوضح سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية، أن بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار السولار، قررت الحكومة تحمل تكلفة فرق سعر السولار على مخابز العيش، لتمنح الحكومة صاحب المخبز فرق السعر فوريا وبشكل دوري، ليتم بيع الخبز المدعم على البطاقة التموينية بنفس سعره الأساسي.