كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

رغم تضارب الأخبار وعدم وجود أي تأكيد رسمي، إلا أن "ميسي هلالي" أصبحت الكلمتين الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ورود تقارير تتحدث عن موافقة ليونيل ميسي على الانضمام إلى فريق الهلال السعودي، وتوقيعه عقد مبدئي، مدته 3 سنوات.

مستقبل ليونيل ميسي برشلونة أم السعودية

توترت علاقة ليونيل ميسي، مع إدرة ناديه "باريس سان جيرمان" بعد رحلته الى السعودية، وإيقاف اللاعب، وهو ما دفع العلاقة بينهما الى طريق مسدود.

وتحدثت وسائل الإعلام العالمية، عن مصير ميسي خلال المرحلة المقبلة، وهل سيتجه الى برشلونة، ناديه منذ الطفولة، أم ينتقل الي الدوري السعودي ويصبح سفيرًا لهيئة السياحة السعودية، واللعب بجوار كريستيانو مرة أخرى.

«شيرجينيتو»: ميسي في الهلال السعودي

أحدث خبر انتقال ميسي الى نادي الهلال السعودي، تفاعلا كبيرًا على السوشيال ميديا، وانتشرت صورة تعبيرية للمرة الثانية لـ«ميسي» بقميص الهلال، منذ شائعة أول خبر عن إمكانية إنتقاله للنادي السعودي.

وجاء تأكيد برنامج «شيرجينيتو» بأن كل شئ انتهى، وأن ميسي سينتقل الى الهلال، ليشعل حالة من الجدل، خاصة من جانب مشجعي برشلونة، الذين كانوا يمنون النفس بعودة ميسي الى الكامب نو.

قيمة تعاقد البرغوث مع الهلال

لم يتم الكشف بشكل رسمي عن أي تفاصيل رسمية تخص عقد ميسي مع الهلال، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية أفادت في تقريرها بأن الهلال رصد راتبًا سنويًا للبرغوث يقدر بـ 400 مليون يورو، وهو ما سيجعله الأعلى دخلًا بين لاعبي كرة القدم.

كانت التقارير قد أكدت أن ميسي طلب الحصول على 600 مكليون يورو، وهو ما قوبل بالرفض من قبل نادي الهلال، الذي عرضت ادارته 350 الف يورو، وتنازل كل طرف، ليتم الاتفاق على 400 مليون يورو في النهاية.

سعر اليوم في راتب ميسي

في حالة تقاضي ميسي 400 مليون يورو، وسعر اليورو اليوم 33.87، وبالضرب في 400 مليون يكون قيمة التعاقد بالمصري 13 مليار و200 مليون جنيه في 3 أعوام.

ويبلغ شهر ميسي بـ366 مليون جنيه، بينما يتقاضى في اليوم الواحد 12 مليون و222 الف جنيه مصري، ووفقا لوكاله الاستخبارات الرياضية twenty first group فإن العرض السعودي الأكثر جاذبية لميسي، بعد عدم وجود عروض قوية تضمن للاعب مشروع متكامل.