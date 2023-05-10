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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صدى البلد

دائمًا ما تحمل مباريات كأس مصر العديد من المفاجآت، خاصة من أندية المظاليم في الدرجتين الثانية والثالثة، حيث يضع كل فريق مباريات الأهلي والزمالك تحديدًا في مصاف مباريات العمر التي لن تتكرّر كثيرًا، ليتحول الملعب إلى شعلة نشاط وحماس ضد الفرق الكبرى.

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بني عبيد يفوز على الزمالك

لا ينسى عشاق الساحرة المستديرة، سواء من جمهور الزمالك أو الأهلي مباراة الأبيض مع نادي بني عبيد، الذي أحرج نادي الزمالك المرشح لنهائي الكأس بإلحاق الهزيمة به بهدف نظيف في 26 ديسمبر 2008.

وتعتبر مباراة الزمالك وبني عبيد، إحدى أشهر مفاجآت كأس مصر، خاصة أن نادي بني عبيد المشارك في دوري القسم الثالث وقتها، صال وجال لاعبوه في الملعب، وقدموا مباراة للذكرى، بملعب استاد المنصورة.

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الأهلي وبترول أسيوط

نسخة عام 2008 تستحق لقب الأغرب بين نسخ كأس مصر، لما حفلت به من مفاجآت، خاصة أن أحد أندية الدرجة الثانية، أطاح بحامل اللقب خارج البطولة.

وتعتبر مباراة الأهلي وبترول أسيوط الشهيرة، من مفاجآت كأس مصر في هذا الموسم، حيث استطاع الفريق البترولي إقصاء الأهلي حامل اللقب من دور الـ 32، بعد الفوز بهدف نظيف. 

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مفاجآت النسخة الماضية

شهدت بطولة كأس مصر نسخة 2021-2022، العديد من المفاجأت في دور الـ32، بعد صعود نادي كفر الشيخ على حساب نادي فاركو، وصعود نادي بتروجيت علي حساب الإسماعيلي.

كما صعد الشرقية للدخان علي حساب غزل المحلة، ونادي منتخب السويس علي حساب نادي فيوتشر، الذي يخوض اليوم مباراته أمام طلائع الأسطول، حيث يسعى فيوتشر إلى تجنب مفاجآت النسخة الماضية لكأس مصر.

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على ماهر يُحذّر لاعبي فيوتشر

حذَّر علي ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، لاعبي الفريق من الوقوع في الفخ، خاصة أن الفريق ودع كأس مصر الموسم الماضي من دور الـ32.

وشدّد المدير الفني على أهمية استغلال الفرص، والخروج باللقاء إلى بر الأمان، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 للمنافسة على اللقب والتتويج به، ليكون ثانى بطولاته بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضي.

فى المقابل، يتطلع فريق طلائع الأسطول إلى مواصلة مفاجآته، والتأهل إلى دور الـ16، بعد ما فاجأ الجميع عدة فرق قوية.

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الأهلي يخشى مفاجأة منتخب السويس

في النسخة الحالية، فوجئ فريق الزمالك بالمستوى الذي ظهر عليه نادي بروكسي، الذي تقدم على القلعة البيضاء، قبل أن يدرك الفرسان التعادل، واستمر السيجال بين الفريقين حتى الوقت الإضافي، لتنتهي المباراة بنتيجة 3\2 لصالح أبناء ميت عقبة.

في المقابل، يخشى فريق الأهلي مفاجأة منتخب السويس، الذي يستعد جيدًا للنادى الأهلي، المشغول في مواجهاته الأفريقية.

ويدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منتخب السويس جيدًا، حتى لا تحدث مفاجأة تتسبّب في إحراج بطل أفريقيا 10 مرات.

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