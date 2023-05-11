جزارة تبيع لحوم حمير في شبرا الخيمة| كيف تم اكتشافها والقبض على صاحبها ؟

تمثل ظاهرة "جزارة الحمير" التي انتشرت في الفترة الأخيرة، صداعًا في رأس الحكومة، خاصة بعد ضبط العديد من الوقائع لبيع لحومها وجلودها، حيث تم ضبط العديد من الجزارين، متلبسين بذبح وبيع لحوم الحمير للمواطنين على أنها لحوم صالحة للاستخدام الآدمى، وآخرها جزارا في شبرا الخيمة.

حملات تموينية مكبرة بشبرا الخيمة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة مكبرة بإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، لضبط الأسعار والأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

ضبط جزار يذبح الحمير في خرابة

أسفرت الحملة عن ضبط جزار داخل أحد الأماكن النائية "خرابة" دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بتهمة ذبح اللحوم دون ترخيص.

وبفحص الطب البيطري للحوم المذبوحة، اتضح وجود تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين أنها لحيوان فصيلة خيلية "حمار".

حبس المتهم وإعدام المضبوطات

تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإعدام المضبوطات تحت إشراف إدارة الطب البيطري، وإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، وعرض المتهم على جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

وقررت جهات التحقيق بشبرا الخيمة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح الحمير بمنطقة مهجورة، كما أمرت باستعجال تقرير الطب البيطرى حول نوعية اللحوم المضبوطة.

سبب ذبح الحمير في مصر

ذكر مصدر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحمير التي عُثر على بقاياها ملقاة في شوارع بشبرا الخيمة، تتعلق بسرقة الجلد لغلاء ثمنه، وليس من أجل لحم الحمير.

وأضاف: الوزارة شنت حملات كبرى خلال الفترات السابقة، ومع كل حملة وُجد بها حمير مذبوحة في الطرق نجدها دون جلد فقط، وتكون بكامل تكوينها، موضحا أن السرقة تكون لغرض الجلد وذلك لغلاء سعره.

وأكد أن انتشار جرائم ذبح الحمير في مصر وسلخ جلودها، يرجع إلى بيع تلك الجلود التي تستوردها دول مثل الصين بأسعار باهظة، وذلك بسبب دخول تلك الجلود في العديد من الصناعات.

وتحتوي جلود الحمير على مادة "الجيلاتين"، التي تدخل في صناعة الحلويات، فضلا عن احتوائها أيضا على مادة "الكولاجين"، التي تستخدم في صناعة المستحضرات التجميلية، المعالجة لتجاعيد الوجه والجسم.