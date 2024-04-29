الأوقاف تطلق المؤتمر الأول للواعظات بأكاديمية تدريب الأئمة في 5 مايو

تطلق وزارة الأوقاف المؤتمر الأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي، تحت عنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع".

و قالت الوزارة إنه يأتي في إطار العناية بدور المرأة ودعمها وتمكينها في مجال الدعوة وخدمة المجتمع.

يعقد المؤتمر يوم الأحد 5 من مايو 2024م - الموافق 26 من شوال 1445هـ بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

من ناحية أخرى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم تختتم الختمة القرآنية المرتلة بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة مساء اليوم الاثنين 29 أبريل 2024م عقب صلاة العشاء، والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة الماضية واستمرت على مدار أربعة أيام.



