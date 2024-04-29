وزير التموين يعلن طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية الأربعاء

يعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد غدا الأربعاء وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية ، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وسيتم الإعلان عن تحديث بيانات منظومة السجل التجاري نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة .

يعقد المؤتمر الصحفي بعد غدا الأربعاء بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

