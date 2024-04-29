وزير الخارجية السعودي: نحتاج إلى مسار ذي مصداقية لإقامة دولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على أهمية وضع حلول للوضع الفلسطيني بشكل شامل.

وشدد الأمير فيصل في جلسة حوارية له في المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أنه لا يمكن تجاهل ما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية.

وقال الوزير السعودي: "نحتاج إلى مسار ذي مصداقية ولا رجعة عنه لإنشاء دولة فلسطينية".

وأضاف أن الأمم المتحدة تقدر إعادة إعمار غزة في 30 عاما.

وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن العالم يمر بتحديات خطيرة مع تزايد المنافسة الجيوسياسية.

وقال بلينكن، إن منطقة الشرق الأوسط كانت "قاب قوسين" من اندلاع حرب شاملة.

وحول الصراع في غزة، أكد بلينكن أن واشنطن تبذل جهودا مكثفة لمنع توسع الصراع في الشرق الأوسط وتقوم بكل ما في وسعها للحيلولة دون المعاناة الإنسانية في غزة.

وشدد بلينكن على أن التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح المحتجزين أفضل الطرق لوقف الحرب في غزة؛



ودعا وزير الخارجية الأمريكي حماس لأن تقرر بسرعة موقفها من مقترحات الهدنة لتغيير الوضع في غزة؛ وحملها مسؤولية عرقلة التوصل لاتفاق الهدنة في غزة.

واعتبر بلينكن أن بين يدي حماس مقترح "سخي للغاية" للهدنة وعليها أن تقرر بسرعة؛ معربا عن أمله في أن تتخذ الحركة القرار الصحيح بدعم مقترحات الهدنة.

وأضاف: "لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبرى في رفح دون خطة إنسانية موثوقة"؛ مشيرا إلى أن "إسرائيل لم تقدم لنا حتى الآن خطتها لحماية المدنيين في رفح".

وحذر الوزير الأمريكي من أنه من دون أفق سياسي للفلسطينيين سيكون من الصعب إنهاء دائرة العنف؛ مضيفا أن الفلسطينيون لهم تطلعات مشروعة بإنشاء دولة خاصة بهم.

وعن الاحتجاجات بالجامعات ودول العالم، قال بلينكن: "نتفهم أن تلك الاحتجاجات ضد استمرار الحرب في غزة".