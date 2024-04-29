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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صبحى: أجبرت على الاعتزال ووافقت على الانتقال للنادى الأهلى

صدى البلد

كشف محمد صبحى حارس مرمى نادى الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق أنه أجبر على الاعتزال رغم اهتمامه بالتدريبات واللياقة البدنية الخاصة به.

وأضاف محمد صبحى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع عبر أون تأيم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " النادى الأهلى فاوضنى عقب انتقال عصام الحضرى إلى نادى الإسماعيلي ووافقت على الانتقال إلى القلعة الحمراء وكنت سوف أصبح من أساطير الأهلى حيث شخصيتى تميل إلى حصد البطولات ".

وتابع محمد صبحى " ولم يتم انتقالى إلى النادى الأهلى بسبب ضمهم شريف إكرامي فى ذلك التوقيت حيث كان يتبقى مكانا واحدا فقط فى قائمة الفريق ".

القلعة الحمراء النادي الأهلي أون تايم سبورت شريف إكرامي عصام الحضري محمد صبحي منتخب مصر

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