وكيل الشيوخ: قمة السلام منعطف استراتيجي وخطوة انقذت المنطقة من الحروب والدمار

أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، ان قمة شرم الشيخ للسلام والتي انعقدت امس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب ، منعطف استراتيجي هام في التاريخ الحديث ، وخطوة انقذت المنطقة والعالم من ويلات الحروب والدمار .

واضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم بان ثقة العالم باختيار مصر لانعقاد قمة السلام لة دلالات مهمه منها التاكيد علي ريادة مصر ودورها المحوري الكبير ، كرمانة ميزان لاستقرار المنطقه والعالم ، ثم انها الدولة المحوريه المستقره والمؤثرة في محيطها العربي والاقليمي .

وبين وكيل الشيوخ بان اشادة ترامب بزعيم مصر البطل الشجاع الرئيس السيسي ، تقدير لدوره الكبير في انقاذ السلام في الشرق الاوسط ، وان التقدير العالمي لرئيس مصر ، شهادة حق وشكر للسيسي الذي رفض التهجير ورفض تصفيه القضيه الفلسطينية ، حتي تحقق السلام.

وتابع ابوشقة بانه متفائل بشكل كبير في اصرار الرئيس السيسي والرئيس الامريكي علي استدامة السلام والتعاون بين شعوب المنطق والبدء في الاعمار من خلال موتمر ستدعوا له مصر لاستكمال بناء غزة الحديثه ، غزة السلام .

وقدم ابوشقه الشكر والعرفان والتقدير الي الرئبس عبد الفتاح السيسي ، الذي برهن انه حكيم سياسي ودبلوماسي بارع ، حيث استطاع يحقق السلام وسط النيران المشتعله ، وقدم ابوشقة الشكر الي صقور جهاز المخابرات المصريه العامة الذين قدموا الكثير في انهاء الحرب واكدو انهم الذراع الطولي في المنطقه .