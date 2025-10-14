قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو أفريقية النواب: كلمة الرئيس السيسي بـ«قمة السلام» أعادت الأمل للأشقاء في استقرار دائم

نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب
نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب
أميرة خلف

قالت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن ما شهدته قمة « شرم الشيخ للسلام »، بحضور زعماء ورؤساء وقادة الدول، والتي ترأسها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء حر بالابادة والعدوان في قطاع غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، بمثابة بداية جديدة للسلام  والاستقرار في المنطقة.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في طرح حلول واقعية وعملية وفعّالة لإنهاء الصراعات الإقليمية، بالاضافة الي أنها عكست بكل تأكيد المكانة المرموقة للدولة المصرية على الساحة الإقليمية والدولية، باعتبارها صاحبة المبادرات الداعمة للسلام والاستقرار.

وأشادت عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، بتوصيات ونتائج قمة شرم الشيخ للسلام من انفراجة مهمة في الجهود الرامية إلى وقف الحرب، معربه عن بالغ تقديرها للدور القيادي الذي يضطلع به الرئيس السيسي في تحقيق  السلام وعودة الاشقاء لوطنه والتوصل إلى اتفاق دائم يضمن حقن الدماء وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وأشارت النائبة نيفين حمدي، الي أهمية الكلمة التي القاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، علي هامش اعمال القمة، مؤكده علي  أنها تُعَدّ وثيقة سلام وإعادة أمل لشعوب المنطقة كي يعيشوا في سلام دائم، وتتويجا لنجاح كبير للدبلوماسية المصرية وللدولة المصرية في إنهاء الانقسام في المنطقة، بالاضافة الي أن الدولة المصرية أصبحت قادرة على فرض كلمتها انطلاقًا من رؤيتها المتوازنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

واختتمت نائبة حماة الوطن بيانها بالتأكيد علي أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي، لا تسعى إلى حلول مؤقتة، بل إلى تأسيس سلام مستدام يقوم على العدالة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إطار رؤية شاملة تتلخص في الحفاظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة، لافته الي أن نجاح القمة يمثل تأكيدًا جديدًا على الثقة الدولية في القيادة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات المعقدة، وتوجيه الجهود نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا لشعوب المنطقة.

نيفين حمدي الشؤون الإفريقية شرم الشيخ غزة ترامب الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

ترشيحاتنا

جانب من افتتاح المعرض

معرض مصر للطاقة 2025 يؤكد دور مصر كمركز إقليمي للتميز في الطاقة المستدامة

جانب من الفاعليات

بدء التدريب العملي لطلاب طب القاهرة الأهلية بمعامل قصر العيني ضمن بروتوكول التعاون المشترك

متاحف

متاحف الآثار تكرس قطع شهر أكتوبر لتسلط الضوء على البراعة العسكرية للمصريين القدماء

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد