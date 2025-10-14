عضو أفريقية النواب: كلمة الرئيس السيسي بـ«قمة السلام» أعادت الأمل للأشقاء في استقرار دائم

قالت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن ما شهدته قمة « شرم الشيخ للسلام »، بحضور زعماء ورؤساء وقادة الدول، والتي ترأسها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء حر بالابادة والعدوان في قطاع غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، بمثابة بداية جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في طرح حلول واقعية وعملية وفعّالة لإنهاء الصراعات الإقليمية، بالاضافة الي أنها عكست بكل تأكيد المكانة المرموقة للدولة المصرية على الساحة الإقليمية والدولية، باعتبارها صاحبة المبادرات الداعمة للسلام والاستقرار.

وأشادت عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، بتوصيات ونتائج قمة شرم الشيخ للسلام من انفراجة مهمة في الجهود الرامية إلى وقف الحرب، معربه عن بالغ تقديرها للدور القيادي الذي يضطلع به الرئيس السيسي في تحقيق السلام وعودة الاشقاء لوطنه والتوصل إلى اتفاق دائم يضمن حقن الدماء وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وأشارت النائبة نيفين حمدي، الي أهمية الكلمة التي القاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، علي هامش اعمال القمة، مؤكده علي أنها تُعَدّ وثيقة سلام وإعادة أمل لشعوب المنطقة كي يعيشوا في سلام دائم، وتتويجا لنجاح كبير للدبلوماسية المصرية وللدولة المصرية في إنهاء الانقسام في المنطقة، بالاضافة الي أن الدولة المصرية أصبحت قادرة على فرض كلمتها انطلاقًا من رؤيتها المتوازنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

واختتمت نائبة حماة الوطن بيانها بالتأكيد علي أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي، لا تسعى إلى حلول مؤقتة، بل إلى تأسيس سلام مستدام يقوم على العدالة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إطار رؤية شاملة تتلخص في الحفاظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة، لافته الي أن نجاح القمة يمثل تأكيدًا جديدًا على الثقة الدولية في القيادة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات المعقدة، وتوجيه الجهود نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا لشعوب المنطقة.