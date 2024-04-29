شاب يتزوج فتاتين في فرح واحد.. حقيقة صور أشعلت السوشيال ميديا

شاب وعروستان في يوم واحد.. حالة من الجدل تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لشاب يوم زفافه في صورتين مختلفتين، ويظهر في كل صورة مع عروس بينما ترتدي فستان الزفاف.

جدل بسبب شاب وزوجتيه

يظهر الشاب في الصورة برفقة عروس ترتدي فستانا أبيض ضيقا، بينما في الصورة الثانية برفقة عروس ترتدي فستانا أبيض أيضا، ورجح البعض أنهم ربما زوجاته في حفلين منفصلين، لكن يظهر الشاب في الصورتين بينما يرتدي نفس الزي، وهي بدلة سوداء اللون.

انتشرت الصور على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها صور حديثة، لكن بتتبع الصور اتضح أنها نشرت لاول مرة قبل 3 أعوام في مايو 2021.

ولم توضح صاحبة الصور المنشورة، وهي بلوجر سودانية شهيرة، سبب نشر الصور، لكن رجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الأولى زوجته بينما الفتاة التي تظهر في الصورة الثانية شقيقته، وأرجعا السبب إلى الشبه الشديد بينهما بالإضافة إلى التعليق التي كتبته على صورتهما معا.

حقيقة الصور المتداولة

وكتبت على صورتها مع الشاب: “أخيرا تزوج” ولم تكتب “تزوجنا”، و بعدما انتشرت صورهم تفاعل الكثيرون مع الصورة بشكل سلبي. ومع ذلك، يثير السؤال حول سبب التفكير السلبي في هذا الأمر، خاصةً أن الشقيقة تبدو سعيدة ومسرورة بالزواج في الصورة.

وعلق المتابعون: "بالنسبة للملابس التي ترتديها شقيقة العريس، من الأفضل أن تكون مناسبة للمناسبة وتتفق مع توجهات الأخلاق والذوق. ومن الأفضل أن لا يتم ارتداء فساتين زفاف مشابهة للعروس، سواء كانت باللون الأبيض أو أي تدرج آخر من الألوان المشابهة. يجب أن يكون لدينا احترام للبروتوكولات الاجتماعية والأخلاقية وأن نترك العروس تستمتع بليلة زفافها دون أي تشويش أو تشويه لمظهرها.

فيما كتب مدون آخر: تعبر بعض التعليقات عن استغرابها من ارتداء شقيقة العريس ملابس مشابهة في حفل زفاف شقيقها.

وكتب آخر: “اليمين متصوره فى شقة، والشمال فى مكان مفتوح، واللي لابسه فستان ملكي هي اخته وهي بلوجر سودانية واخوها سوداني كمان، والعروس اللي لابسه فستان ناعم، بتذكر قبل ستين كان العرس دا، وكانو ترند لمدة طويلة في الانستجرام، بس العروسة طلعت وقالت مافي داعي تزعلو علي انا مبسوطة وابداً مازعلانه منها وهي حرة تلبس اللي هي عايزاهو وهي مقتنعه انه العروسة هتفضل مميزه في يومها حتى لو الكل كان لابس ابيض”.