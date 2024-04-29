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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن : نتنياهو يخسر الآن .. وإسرائيل أصبحت منبوذة

الصفدي
الصفدي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخسر الآن وإسرائيل أصبحت منبوذة، مؤكدًا أنه من الواضح أن نتنياهو لا يريد السلام.

وأضاف الصفدي، خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن هناك 1.3 مليون فلسطيني يقصفون وليس لديهم شبه حياة يزاولونها.

وأشار “وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى مسار يضمن لهذه الدول أن لا ترى هذا الرعب الذي يتكشف أمام أعيننا”.

وأكد الصفدي أن الجميع يريد سلاماً قائماً على حل الدولتين ويجب أن تعلن إسرائيل التزامها بالسلام العادل والشامل، حيث إنّ الأسرة الدولية متفقة على أن الطريق الوحيد لضمان الأمن والسلام هو حل الدولتين.

وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو إسرائيل الصفدي

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