سامح شكري: ما يجب فعله هو حل الدولتين ومنع اتساع دوامة العنف

قال وزير الخارجية سامح شكري، إننا لابد من الالتزام ووضع حد للوضع الراهن والتزام من الجميع، مؤكدا أن ما يجب فعله هو حل الدولتين ومنع اتساع دوامة العنف في قطاع غزة.

وأضاف سامح شكري خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن دور مصر واضح بشأن القضية الفلسطينية، موضحا أن هناك تدخلات من القوى الإقليمية والخارجية لإنهاء الأزمة .

وأشار سامح شكري إلى أن هناك توافق في الآراء بشأن عدم الحل العسكري حتى لا يحدث كارثة إنسانية أخرى، مضيفا أنه لابد اتخاذ قرارات نهائية للوصول إلى مستوى مناسب لإنهاء الموقف الحالي.