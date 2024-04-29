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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح شكري: ما يجب فعله هو حل الدولتين ومنع اتساع دوامة العنف

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إننا لابد من الالتزام ووضع حد للوضع الراهن والتزام من الجميع، مؤكدا أن  ما يجب فعله هو حل الدولتين ومنع اتساع دوامة العنف في قطاع غزة.

وأضاف سامح شكري خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن دور مصر واضح بشأن القضية الفلسطينية، موضحا أن هناك تدخلات من القوى الإقليمية والخارجية لإنهاء الأزمة .

وأشار سامح شكري إلى أن هناك توافق في الآراء بشأن عدم الحل العسكري حتى لا يحدث كارثة إنسانية أخرى، مضيفا أنه لابد اتخاذ قرارات نهائية للوصول إلى مستوى مناسب لإنهاء الموقف الحالي.

سامح شكري المنتدى الاقتصادي العالمي القضية الفلسطينية قطاع غزة

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