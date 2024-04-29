إصابة وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي في منطقة غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بإصابة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير بيني جانتس، في ساقه، بالقرب في مستوطنة ياد مردخاي من منطقة غلاف قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إنه بعد الفحص الطبي، تبين أنه يعاني من كسر في القدم، مشيرة إلى أن الوزير الإسرائيلي يخضع حاليا للعلاج وإجراء مزيد من الفحوصات في مستشفى تل هشومير، ومن المتوقع في نهايتها أن يعود إلى منزله.

الوزير الإسرائيلي يعيش بشمال غزة

وتقع مستوطنة ياد مردخاي بالقرب من شمال قطاع غزة، ووفقا لوسائل الإعلام العبرية اختار الوزير الانتقال للعيش هناك بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.