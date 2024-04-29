عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الكنز الملعون.. مالك عقار و4 آخرين أمام المحكمة بسبب التنقيب عن الآثار

صدى البلد

أحالت النيابة العامة بالجيزة مالك عقار و4 آخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة، وأقر المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالجيزة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.

 

وأضاف المتهمون فى أقوالهم أمام جهات التحقيق بأنهم تمكنوا من حفر حفرة قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار" ، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم إلا أنهم لم يصلوا إلى أى مقتنيات أثرية.

 

وقررت النيابة العامه بالجيزة، في وقت سابق حبس مالك عقار و4 أخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع تنقيب مماثلة من عدمه للوقوف على ملابسات الجريمة .

 

txt

استولوا على 6 ملايين جنيه.. استمرار حبس عصابة الـ ATM في الجيزة

txt

تجارة وهمية.. قرار عاجل من النيابة بحق مستريح الأدوية بالعمرانية

ونجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بالجيزة، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق، و4 آخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة "قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار"، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق .

الكنز الملعون التنقيب عن الاثار النيابة العامة الاثار مديرية امن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في مفاوضات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

رئيس الوزراء : 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجيء

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

موضوعات متعلقة

استولوا على 6 ملايين جنيه.. استمرار حبس عصابة الـ ATM في الجيزة

تجارة وهمية.. قرار عاجل من النيابة بحق مستريح الأدوية بالعمرانية

لنشات إنقاذ وشرطة نسائية..استنفار أمني لتنظيم احتفالات عيد القيامة وشم النسيم

دخلوا فيلتها دون إذنها.. علا غانم تحرر محضرا ضد شركة إعلانات

إخماد حريق في عنبر دهانات مصنع سيارات شهير بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

خناقة ستات.. تأجيل محاكمة سيدة أصابت أخرى بعاهة مستديمة بالجيزة

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة في جريمة الفيديوهات الفاضحة بالهرم

مليون و150 ألف جنيه.. قرار عاجل من المحكمة في قضية رشوة آثار إمبابة

ترشيحاتنا

بعد موافقة المجلس الأوروبي|الرئيس السيسي يهنئ البوسنة والهرسك بفتح باب الاتحاد.. تفاصيل

السيسي: إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن في البوسنة والهرسك لـالغردقة

السيسي: إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة والهرسك إلى الغردقة

السيسي: مصر من أوائل الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك

استشهاد 34488 فلسطينيًا جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة

التضامن : سينما لـ ذوي الإعاقة البصرية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلي من المحلات .. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

تصميم غريب.. غادة عبدالرازق بفستان يثير الجدل بمهرجان إيمي جالا

أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

أنيق جدا .. فستان أسما إبراهيم في دبي يثير السوشيال ميديا

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ