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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف تفاصيل العثور على جثة سائق داخل سيارته بصحراوي البحيرة

حادث بالبحيرة
حادث بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة بالإشتراك مع ضباط فرع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والغربية، من كشف غموض العثور على جثة سائق مقتولاً داخل سيارته بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة. 

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تبين أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم سائق و3 عاطلين  تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة على الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية.


تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفوا بقيامهم بقتل المجنى عليه بقطعة حديد بعد إكتشافهم تواجده بمفرده داخل السيارة التى كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوي، ثم قاموا بتوثيقه بالحبال والإستيلاء على 6 إطارات وترك السيارة  عقب السير بها فى مكان العثور عليها.

 
وتلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز أبو المطامير بتلقيه بلاغا من أهالى قرية العشرة ألاف بوجود سيارة نقل تريلا متوقفة على جانب الطريق ووفاة قائدها داخل كابينة السيارة. 

وبالإنتقال والفحص تبين لضباط مباحث أبو المطامير توقف السيارة رقم س م أ 4851/ س أ ل 2658 نقل تريلا محملة بكونتينر بلاستيك خام تابعة لإحدى شركات الملاحة والخدمات، كما تبين وجود جثمان قائدها " محمد ح م 60 سنة سائق ومقيم دائرة قسم الأربعين بالسويس.

 
وبمناظرة الجثة، تبين وجود عدة إصابات عبارة عن جرحين رضيين بالرأس، وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى أبو المطامير تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 
ونظرا لخطورة الحادث، وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، برئاسة العميد أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية، ضم ضباط مباحث أبو المطامير والأمن العام وفرع البحث الجنائي بالنوبارية لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.


 توصلت التحريات إلى تحديد مرتكبى الواقعة الذين تبين أنهم كلا من " نادى ن ف| 49 سنة عاطل، ومقيم مينا البصل الإسكندرية، وإسلام "م ع 32 سنة" عاطل، ومقيم مينا البصل الإسكندرية، وعماد "س ل 45 سنة" سائق، ومقيم مينا البصل الإسكندرية، وعلاء "خ ع 25 سنة" عاطل ومقيم مركز زفتى الغربية.

أحيل المتهمون للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن المتوفى.

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