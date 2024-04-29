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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 1000 لتر سولار تم تجميعها لتحقيق أرباح غير مشروعة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة  محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية أسفرت بمركز إيتاى البارود تم ضبط 1000 لتر تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود لتحقيق أرباح غير مشروعة و 1000 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و8 شكائر سماد محظور تداوله بالأسواق و100شيكارة محسن زراعى مجهول المصدر و 1000قرص حبوب الغله رغم حظر تداوله بالأسواق كما تم تحرير 3محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

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وفي مركز دمنهور تم ضبط 10طن أسمدة زراعية و2 طن جبنة بيضاء مجهولة المصدر وأحد المخازن يقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى كما تم تحرير 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

البحيرة ارباح غير مشروعة التموين والتجارة الداخلية الحملات التموينية الغش التجاري حملات تموينيه مجهول المصدر مديرية التموين والتجارة الداخلية

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