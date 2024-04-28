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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية متعددة التخصصات يستفيد منها 511 مواطنًا بالبحيرة

قوافل طبية بالبحيرة
قوافل طبية بالبحيرة

نظّمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة  المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية بقرية الإمام مالك حيث تم الكشف على عدد 511 حالة تنوعت ما بين 32 باطنة و30 نساء و111 أطفال و99 أسنان و 136 رمد و54 عظام و 14 صدر و2 أنف وأذن و33 جلدية، بالإضافة إلى 60 حالة عمل نظارات.

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إزالة 53 حالة تعدٍ بمساحة 9529 م2 بنطاق 5 مراكز في البحيرة

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توريد 27717 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات. 

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

البحيرة القوافل الطبية الدكتورة نهال بلبع محافظة البحيرة مدينة وادي النطرون

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