قافلة طبية متعددة التخصصات يستفيد منها 511 مواطنًا بالبحيرة

نظّمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية بقرية الإمام مالك حيث تم الكشف على عدد 511 حالة تنوعت ما بين 32 باطنة و30 نساء و111 أطفال و99 أسنان و 136 رمد و54 عظام و 14 صدر و2 أنف وأذن و33 جلدية، بالإضافة إلى 60 حالة عمل نظارات.

تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واستمرارًا لجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل الطبية والسكانية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.