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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 53 حالة تعدٍ بمساحة 9529 م2 بنطاق 5 مراكز في البحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت 20 أبريل وتستمر حتي 9 مايو المقبل.

وقالت “بلبع” إنه يتم التنسيق بين جميع الأجهزة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز بدر و إدكو وكوم حمادة وإيتاي البارود ورشيد عن إزالة 53 حالة تعدٍ بإجمالى مساحة بلغت 9529 مترا مربعا.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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