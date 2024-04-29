رفع 648 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين أسفرت بمركز ومدينة دمنهور تم تنفيذ حملة مكبرة

بنطاق عدة مناطق بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 487 حالة اشغال .

و فى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 81 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك وتحرير 23محضر ، كما تم رفع 47 حالة إشغال بوادى النطرون و 33 حالة برشيد .

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.