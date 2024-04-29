بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت ياسمين الخطيب، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر، وتميز الفستان بتصميم أنيق ولافت ليكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين الخطيب، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور ياسمين الخطيب