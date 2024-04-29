عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق على السوشيال ميديا.. شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

txt

أبيض × أسود.. هدى الإتربي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

txt

أسود مكشوف.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها بفستان جريء

وأطلت ياسمين الخطيب، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر، وتميز الفستان بتصميم أنيق ولافت ليكشف جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين الخطيب، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

واختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم صور ياسمين الخطيب 

ياسمين ياسمين الخطيب صور ياسمين الخطيب اطلالات ياسمين الخطيب اخبار ياسمين الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة والهرسك إلى الغردقة

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

قرار عاجل من الفيفا بإيقاف قيد نادي الزمالك

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

شاب يتزوج فتاتين في فرح واحد.. حقيقة صور أشعلت السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

أسود مكشوف.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها بفستان جريء

أبيض × أسود.. هدى الإتربي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

وسط الطبيعة.. مي عمر تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بالأحمر الجريء.. بوسي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

تناول التونة 3 مرات أسبوعيا وشاهد النتيجة

جمبسوت جريء .. ريا أبي راشد تثير الجدل بظهور مثير

ترشيحاتنا

قرار عاجل بحبس رئيس حى السلام ومهندس وعزلهما من الوظيفة بسبب الرشوة

بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. قرار عاجل من النيابة لـ4 مسئولين بالترسانة

ألوان صيف 2024|مذيعة صباح البلد تقوم بتجربة تنسيق الملابس على الهواء.. شاهد

أكبر مساحة غابات في أوروبا | فنلندا تعتزم توريد الأخشاب لمصر

لتفادي حجب الثقة.. رئيس وزراء اسكتلندا يعلن استقالته

كشف تفاصيل العثور على جثة سائق داخل سيارته بصحراوي البحيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق على السوشيال ميديا.. شاهد

سعر صادم.. فستان ميريام فارس المكشوف في حد السعف يشعل السوشيال ميديا

الحزن يخيم على محمود قابيل.. تشييع جثمان عصام الشماع بحضور أهل الفن

شاب يتزوج فتاتين في فرح واحد.. حقيقة صور أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ