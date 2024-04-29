وزير التعليم العالى : إنشاء وحدات جودة بالجامعات والكليات والمجلس الأعلى

آكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أنه منذ تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي شهد التعليم العالي الكثير من المتغيرات وتطوير شامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للرد على طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبيم ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية الدولة 20/30 احد المحاور المهمة لها جودة التعليم وهي من أهم الركائز ويتم بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان الجودة وتطبيق المعايير مع تطبيق برامج جديدة.

وأاضاف الوزير أن الإستراتيجية تستهدف جودة حقيقية وهيئة ضمان الجودة المصرية هي الطريق إلى الاعتماد الدولي للجودة ، والهدف هو الاعتماد المحلي للجودة والوصول إلى الاعتماد الدولي وكثير من الجامعات حصلت على الإعتماد الدولي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى إنشاء مراكز تدريب مستمرة بالتعاون مع شركات لربط الخريجين بسوق العمل تلبية للاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.

وأوضح الوزير أنه تم إنشاء وحدات جودة داخل الجامعات والكليات والمجلس الأعلى للجامعات وهناك برامج جديدة مع الشركات.