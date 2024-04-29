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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بشرى لمرضى سرطان الكبد.. الصحة تُدخل أدوية وعلاجا جديدا أكثر فاعلية بالمجان

صدى البلد

أكد الدكتور محمد حساني ، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الرئاسية ،  أن  الدولة في إطار رفع شعار صحة المصريين فوق كل شيء تم إطلاق مبادرة للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبري  وذلك لاكتشاف الحالات المحتمل إصابتها بسرطان الكبد من مرضي التليف مشيرا إلي أن التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية في الفترة الماضية أن هناك ١١٨ الف مريض من المصابين بتليف الكبد تم اكتشافهم ومتابعتهم  داخل المراكز التابعة لوزارة الصحة ، وهناك ضعف هذا العدد مازال غير خاضع للتشخيص والمتابعة وهو التحدي الذي تسعي الوزارة الي إنجازه من خلال مبادرة معا لبر الأمان .

وأضاف حساني في تصريحات خاصة لمحرري الملف الصحي  ، أن الحالات المصابة بسرطان الكبد التي تأتي الي الوزراة في مرحلة متأخرة  يصعب علاجها أو علاج مضاعفاتها ولذا كان من ضمن أهداف الحملة أن يتم التشخيص المبكر من أجل تقليل عدد الوفيات وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية حتي ٢٠٢٦ ليستمر الإنجاز المصري فيما يخص القضاء علي فيروس سي مؤكدا أن هناك ما يقرب من ٦٠ مركزا مخصصا  للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد بالإضافة إلي التدريب الطبي المستمر للكوادر للطبية التي تتعامل مع هذا النوع من الأمراض  أو من خلال الأجهزة الجديدة.

وأشار مساعد وزير الصحة والسكان ، إلي أن  كافة الخدمات التي تقدم من خلال مبادرة الكشف المبكر وعلاج  سرطان الكبد تتم بالمجان سواء الخاضعين للتأمين الصحي أو غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي  عن طريق قرارات  نفقة الدولة موضحا  أن أبرز الخدمات المقدمة من خلال المبادرة تتمثل في متابعة كل ٤ شهور  يتم في كل مرة عمل دلالات اورام وسونار علي الكبد  بالمجان لا يتحمل المواطن اي تكاليف نهائيا حيث خصصت الوزارة لملف المتابعة والفحص ٤٠ مليون جنيه وهو رقم ليس بالصغير لكن الدولة المصرية تضع صحة مواطنيها علي رأس الأولويات.

وكشف حساني  عن أبرز العلاجات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان فيما يخص مرضي سرطان الكبد قائلا : هناك علاجات فعالة تتمثل في التداخل الجراحي باستئصال وزراعة  الكبد  أو عن طريق التردد الحراري  وعلاجات أخري للحالات المتوسطة عن طريق القسطرة  الشريانية ،  هذا بالإضافة إلي بعض العلاج الذي يأخذ عن طريق  الفم وتم إدخاله ضمن البرتوكول العلاجي من عام ٢٠٢٣  هذا بجانب الأدوية المناعية التي تتم عن طريق الحقن وهو متواجد بالفعل بالإضافة إلي جيل جديد من الأدوية المناعية سيتم إدخاله خلال الأيام القليلة المقبلة  وجميع العلاجات متواجدة في مراكز العلاج بالمجان مشيرا إلي أن هذا  الأمر  ينعكس بالايجاب علي نسب الشفاء وتقليل المضاعفات والوفيات لمرضي سرطان الكبد.

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