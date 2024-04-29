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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنشاوي: الابتكار وريادة الأعمال واقتصاد المعرفة من مبادئ الخطة الاستراتيجية لجامعة أسيوط

اجتماع جامعة أسيوط
اجتماع جامعة أسيوط

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الإثنين اجتماعاً؛ لمناقشة الخطة الاستراتيجية للجامعة (2024\2029)، ومراجعة الإطار الفكري والتنفيذي للاستراتيجية، والوقوف على آخر ما وصلت إليه الجامعة من آداء وانجازات على كافة القطاعات والمستويات المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

 أكد الدكتور أحمد المنشاوي، إن استراتيجية جامعة أسيوط (2024\2029) تركز على الإبتكار وريادة الأعمال وإقتصاد المعرفة، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة، وترسيخ دور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطتها  التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

 وأشار رئيس جامعة أسيوط، أن رؤية الجامعة، ورسالتها تؤهلها لوضعها في مصاف الجامعات العالمية، من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية، القائمة على التحول الرقمى.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن أهداف استراتيجية جامعة أسيوط، تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى ومبادئها الرئيسية السبعة  هى: (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار).

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حضر الاجتماع؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبدالعظيم طلب الأستاذ المتفرغ بقسم الإقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة ،والدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للإعتماد، والدكتورة أماني الشريف مستشار ئيس الجامعة  للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، والدكتور حسن الهواري مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون الذكاء الإصطناعي، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

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