البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ980 مليون دولار اليوم

أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة دولارية بقيمة 980 مليون دولار من أجل 364 يوما بغرض تمويل الفجوة التمولية للحكومة في عطاء تم تنظيمه اليوم الإثنين.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف الأجل تحقيق 1.117 مليار دولار من جانب 23 مستثمر بمتوسط سعر فائدة نسبته 5.241% و أعلي عائد نسبته 6.09% و أقل عائد 5.148% .



ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب المقبولة من البنك المركزي نحو 20 طلبا قدمها المستثمرون و المؤسسات المالية بقيمة بلغت 997.6 مليون دولار .



وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 5.149% و أقل سعر فائدة نسبته 5.148% و أعلي سعر نسبته 5.149%.