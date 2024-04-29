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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مصر تحمّلت مسئوليتها في حفظ السلام بالبوسنة والهرسك

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، في أول زيارة إلى مصر على هذا المستوى الرفيع، مؤكدا أن تلك الزيارة سوف تسهم في إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، أن هذه الزيارة ستفتح آفاقا جديدة بين البلدين، لتحقيق الصالح لشعب البلدين الصديقين.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، إذ تحملت مسؤوليتها كدولة راعية للسلام في العالم، من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك.

السيسي مصر البوسنة والهرسك علاقات دبلوماسية السلام

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