فيديو من موبايل الجماهير يكشف السبب الحقيقي لخناقة صلاح وكلوب| ماذا حدث

فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يثير الجدل حول احتمال وجود خلاف بين المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ولاعب الفريق النجم المصري محمد صلاح.

صلاح ويورجن كلوب

وفقًا للفيديو، يتضح أن كلوب حاول التواصل مع صلاح ليصافحه، إلا أن صلاح لم ينتبه إلى حضوره ولم يكن يراه في اللحظة الأولى. وعندما لاحظ صلاح وجود كلوب في المرة الثانية، قام بالسلام عليه بأطراف أصابعه بدلاً من مصافحته بشكل كامل.

يشير الفيديو إلى أن تصرفه أثار غضب كلوب واستياءه من عدم تقدير صلاح لموقفه ومحاولته للتواصل معه. ورغم أن الفيديو لا يوضح بالضبط سبب رد فعل صلاح، إلا أن هذا الحادث أثار تساؤلات حول وجود خلافات بين اللاعب والمدرب.

خلاف محمد صلاح وكلوب

وقعت هذه المشادة أثناء استبدال صلاح في المباراة التي جمعت ليفربول بفريق ويست هام، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تسببت هذه المشادة الكلامية في توتر الأجواء داخل النادي، وأثارت تساؤلات حول العلاقة بين صلاح وكلوب، اللذين ساهما بشكل كبير في نجاح ليفربول في السنوات الأخيرة.

وقد أدت تلك الحادثة إلى ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث برصيد 75 نقطة، في حين يتصدر أرسنال الجدول برصيد 77 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 76 نقطة ولديه مباراتان مؤجلتان.

وفيما يتعلق بالمباراة نفسها، شهدت المواجهة بين ليفربول وويست هام مشادة كلامية على خط التماس بين صلاح وكلوب بسبب استبدال صلاح وعدم إشراكه كأساسي في المباراة.

وتطور الأمر إلى حوار ساخن بين الطرفين، وتدخل اللاعبين داروين نونيز وجو جوميز لتهدئة الوضع ومنع تفاقم الأزمة بين صلاح والمدرب.

تعليق يورجن كلوب

في تعليقه على الحادثة، أكد المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، أن الأزمة مع محمد صلاح قد انتهت بعد أن تحدث الاثنان في غرفة خلع الملابس بعد تعادل الفريق مع ويست هام. صرح كلوب قائلاً: “تحدثنا عن الأمر في غرفة خلع الملابس، ولكن تم حسم الأمر بالنسبة لي. هذا كل شيء”.

من جانبه، رد محمد صلاح بكلمات قليلة على الأزمة، مؤكداً أنه إذا تحدث ستتصاعد الأمور، ولذلك فهو يفضل الصمت، وتناولت وسائل الإعلام العالمية هذا الحدث الذي وقع داخل الملعب وتم بثه عبر الشاشات التلفزيونية. وذكرت صحيفة "جارديان" أن محمد صلاح أفسد مخطط المدير الفني يورجن كلوب، وأكدت وجود أزمة بينهما على عكس تصريحات كلوب الذي حاول نفي وجود أزمة مع اللاعب المصري.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن محمد صلاح أفسد محاولة كلوب لتجاهل أهمية المشادة، من خلال تأكيده أن الأمر انتهى بعد الحديث بينهما في غرفة خلع الملابس، وأشارت إلى أن صلاح لم يكن راضيًا عن طريقة استبداله.