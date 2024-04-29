صحوة دولية | إيران تعلق على الاحتجاجات المناصرة لغزة في الجامعات الأمريكية

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ما يجري اليوم في الجامعات الأمريكية يدل على "صحوة المجتمع الدولي" تجاه القضية الفلسطينية.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي، إن "الرأي العام العالمي ومن يعتبر العدالة قيمة أخلاقية لن يتحمل استمرار الجرائم في فلسطين بعد الآن ولا يمكن إسكات صوتهم، وإن وزارة الخارجية الإيرانية لا تقبل التعامل العنيف مع الأوساط الأكاديمية ومطالب الطلاب في الجامعات الأمريكية".

وتابع: "لقد تجاهلت الحكومة الأمريكية التزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال منح الإذن لشرطة هذا البلد بالتعامل بعنف مع مطالب الطلاب وقمعهم، خاصة في الأوساط الجامعية".

وأكد: "من الضروري أن يصغي العالم وخاصة الدول الداعمة للكيان الصهيوني، إلى هذه الأصوات ومطالب الطلاب ويوقف جرائم الكيان الصهيوني".

وقال كنعاني، عن مساندة الطلاب المقموعين في الجامعات الأمريكية: إن ما رأيناه في الجامعات الأمريكية في الأيام الأخيرة يدل على صحوة المجتمع الدولي والرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية وعمق الكراهية الشعبية تجاه جرائم الكيان الصهيوني الغاصب والإبادة الجماعية بدعم من أمريكا وبعض الدول الأوروبية المعروفة".

وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية متصاعدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وشملت الاحتجاجات العاصمة واشنطن وولايات أخرى، واعتقلت الشرطة الأمريكية مئات المحتجين، فيما نددت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات ضد المتظاهرين.