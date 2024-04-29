بعد المشادة مع كلوب| ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

كشف تقرير صحفي إنجليزي، بوجود تطورات جديدة بشأن مستقبل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والذي ينتهي عقده مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن صيف 2024، هو آخر فرصة لبيعه بمبلغ جيد.

ووفقا لشبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن ليفربول جاهز لتلقي العروض من الأندية الراغبة في التعاقد مع محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الشبكة أن إدارة ليفربول حددت سعر بيع صلاح، ما بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.

ويحظى صلاح باهتمام كبير من الأندية السعودية، خاصة نادي اتحاد جدة، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي.

وقدم الاتحاد عرضًا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك ببقاء صلاح بين صفوفه.

ودخل صلاح في مشادة قوية مع مدربه يورجن كلوب، خلال مباراة وست هام، أمس السبت، التي انتهت بالتعادل 2-2.

