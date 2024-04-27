هل مشادة كلوب وصلاح بداية النهاية لترك ليفربول؟.. مدرب بالاتحاد الإنجليزي يجيب

علّق إبراهيم هلهول، مدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على مشادة مدرب ليفربول يورجن كلوب ومحمد صلاح، خلال مباراة اليوم.

وقال إبراهيم هلهول، مدرب بالاتحاد الانجليزي لكرة القدم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كلوب أعلن أن الموضوع انتهى في غرفة الملابس، وهم بروفيشنال جدًا".

وأضاف: "الموضوع كان نرفزة ملعب، وصلاح لديه علامات استفهام على الفترات اللي فاتت كلها لأنه مكنش بيبدأ المباريات".

وأشار: "كلوب وصلاح نموذج ملهم سنتحدث عنهما سنوات طويلة، والمشهد الذي حدث اليوم لن يعكر صفوة العلاقة.. وما حدث طبيعي جدًا".

