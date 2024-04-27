حديثي يشعل النيران.. محمد صلاح يرفض اللقاءات الصحفية بعد المشادة مع يورجن كلوب

تحدث نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على المشادة القوية مع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في مباراة وست هام، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "‏حسب جيمس بيرس صحفي "أثليتك"، محمد صلاح كان يسير في المنطقة الخاصة بالمقابلات الصحفية، ومع طلبات الصحفيين لنجم ليفربول قال صلاح: "إذا تحدثت اليوم.. سوف تشتعل النيران". ورفض إجراء أي حوار"

وشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 82 من زمن المباراة، وهو ما أثار غضب «مو»، خاصًة وأن النتيجة كانت تشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وظهر محمد صلاح غاضبًا من المدرب الألماني يورجن كلوب أثناء دخوله إلى أرضية ملعب مباراة وست هام، ويبدو أن النجم المصري كان يعترض على جلوسه على مقاعد البدلاء حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.