ليفربول يتعادل مع وست هام بالدوري ويتخلي عن المنافسة على لقب البريميرليج

انتهت مباراة ليفربول ووست هام بالتعادل بهدف لمثله في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أُقيمت على أرضية استاد ملعب لندن الأولمبي اليوم.

جاردو بوين سجل الهدف الأول لوست هام في الدقيقة 43، بينما أدرك أندرو روبرتسون التعادل لـ ليفربول في بداية الشوط الثاني.

أضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 65، قبل أن يتعادل وست هام في الدقيقة 77 بضربة رأس من أنطونيو.

مباراة ليفربول ووست هام

شهدت المباراة مشاركة محمد صلاح كبديل في الدقيقة 81.

تشكيلة ليفربول الرسمية شملت:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: إليوت، إندو، ماك أليستر، جرافينبيرش.

خط الهجوم: جاكبو، دياز.

وجلس على دكة بدلاء نادي ليفربول: كيليهير، جوميز، كوناتي، سوبوسلاي، صلاح، نونيز، جونز، تسيميكاس، بايتشيتش.

يُذكر أن يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، أعلن رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.