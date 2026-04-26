الدقهلية.. حملات تموينية على عدد من المخابز

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، بتنفيذ حملة تفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز بنطاق مركزي طلخا وبلقاس، للتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم وضبط أي مخالفات تمس منظومة الدعم.

وضمت الحملة محمد صلاح مدير ادارة المتابعة بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظه ، مصطفي عوض مفتش بمديرية التموين ، حيث تم المرور على اكثر من 40 مخبز بقرية كفر دميرة الجديد بمركز طلخا، وبمركز بلقاس شملت الحملة بندر بلقاس (عزبة صبح، عزبة جاد، العزبة الحمراء ، جزيرة الخير ) وعدد من قري مركز بلقاس ( قرية شركة بسنديلة، وتل عميرة، والكوم الأحمر، والدمايرة).

وأسفرت الحملة عن تحرير 31 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت نقص وزن وصل إلى 34 جرامًا، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة إعلان، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود سجل، بالإضافة إلى الغلق بدون إذن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد " مرزوق " أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على المخابز بجميع المراكز، لضمان الانضباط داخل منظومة الخبز المدعم، وعدم التلاعب في الدعم المقدم للمواطنين.

وأشار" المحافظ " إلى أن التعامل مع شكاوى المواطنين يتم بشكل فوري، من خلال منظومة الرصد والمتابعة، مع استمرار الحملات اليومية لتحقيق الانضباط وضمان جودة الخدمة.

وشدد " مرزوق " على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق المواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.